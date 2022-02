आइटम सॉन्ग के लिए मलाइका अरोड़ा से भी ज़्यादा फ़ीस लेती है Nora Fatehi, फ़ीस जानकर हैरान हो जाएंगे

बॉलीवुड फ़िल्मों में आइटम नंबर का काफ़ी अहम रोल होता हैं। फ़िल्मों में तड़का लगाने के साथ साथ फ़िल्मों के प्रमोशन में भी इनका ख़ास योगदान रहता हैं। आज हम आपको इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं कि कैसे नोरा फतेही ने बेहद कम समय में मलाइका अरोड़ा से भी ज़्यादा फ़ीस लेने लगी हैं।

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने बॉलीवुड में काफ़ी कम समय में अपनी जगह क़ायम की हैं।आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मलाइका अरोड़ा से भी ज़्यादा फ़ीस लिया करती है नोरा फतेही एक आइटम सांग का। नोरा फतेही के पहले मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाली आइटम गर्ल के नाम से जानी जाती थी।

Nora Fatehi charges more than Malaika Arora for item songs