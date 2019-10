दुल्हन बनने से एक दिन पहले बार में पहुंची नोरा, किया जबरदस्त डांस, किलर मूव्स देख फैंस हुए घायल

बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही का एक और आइटम नंबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये गाना सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की आगामी फिल्म 'मरजावां' (Marjaavaan) का है। गाने के बोल हैं 'एक तो कम जिंदगानी'। इस गाने पर नोरा फतेही ने जबरदस्त डांस किया है। रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर ही ये गाना वायरल हो रहर है।

#Dilbar Song gave Boost in opening no. of #SMJ ..#EkTohKumZindagani Will give extra boost for #Marjaavan .



Both Songs Which is out yet are chartbuster.

Hope we will get more.

💪✌@zmilap @SidMalhotra @TSeries@nikkhiladvani @Norafatehi@monishaadvanihttps://t.co/O9Dc6A72Cm