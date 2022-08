नोरा फतेही के लिए आया शादी का रिश्ता, मां ने दिखाई लड़के की तस्वीर,बताया क्या करते हैं दूल्हे मियां!

अभिनेत्री नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये अपने डांस मूव्स से लेकर अपनी हॉटनेस को लेकर जानी जाती हैं। इनके डांस मूव्स का हर कोई दीवाना है। इसके साथ ही नोरा अपने चैनल पर अक्सर बहुत की क्रिएटिव वीडियो पोस्ट करती रहती हैं, जिन्हें उनके फैंस खूब पसंद करते हैं और उनके वीडियो का अक्सर इंतजार भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने फिर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अपनी शादी को लेकर खुलासा किया है।

नोरा ने अपनी दिलकश अदाओं और शानदार डांस के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। वो काफी पॉपुलर हैं उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने शादी को लेकर बात की है। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि उनकी मां उनके लिए रिश्ता लेकर आई हैं। हालांकि ये वीडियो काफी फनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

nora fatehi shared funny video on her wedding mother showed the grooms picture