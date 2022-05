जंजीर के लिए अमिताभ नहीं ये एक्टर था पहली पसंद, 3500 रुपए में खरीदी स्क्रिप्ट, गहने गिरवी रख बनाई फिल्म

1973 में आई फिल्म 'जंजीर' बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के जरिए ही पहली बार अमिताभ बच्चन का सितारा चमका था। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का टैग मिला था, लेकिन इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि कोई और थे।

Published: May 30, 2022 11:36:13 am

जी हां आपने सही सुना। अपने दमदार डायलॉग्स और अदाकारी के लिए उस दौर की सबसे सुपरहिट फिल्म 'जंजीर' के लिए अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि धर्मेंद्र पहली पसंद थे। ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत ने इस बात का खुलासा किया है।

not amitabh bachchan but zanjeer was supposed to be made with dharmend