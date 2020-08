अब CBI करेगी सुशांत केस की जांच, सोशल मीडिया यूजर्स ने किया रिया को ट्रोल, बोले- भगवान ने इनकी सुन ली

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Death) की मौत की जांच अब सीबीआई (CBI) के हाथों में सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। रिया ने बिहार में दर्ज उनके खिलाफ एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दर्ज की थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही माना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सुशांत के परिवार वालों, करीबियों ने खुशी जाहिर की है। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने रिया चक्रवर्ती की क्लास लगा दी।

दरअसल, लोगों ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को उनकी पुरानी पोस्ट याद दिला दी, जिसमें उन्होंने सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन जैसे ही सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई और रिया को मुख्य आरोपी ठहरा दिया था। इसके बाद रिया चक्रवर्ती के सुर ही बदल गए। वह इस केस की जांच सीबीआई से नहीं बल्कि मुंबई पुलिस से कराने के पक्ष में थीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रिया को 440 वोल्ट का झटका देते हुए सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद से ही रिया सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं।

लोगों ने कई ट्वीट किए। जिसमें उन्होंने रिया के ही सीबीआई जांच की मांग करने और सच्चाई बाहर लाने वाले पोस्ट को लेकर ट्रोल कर दिया।

#RheaChakraborthy

She had complete faith about CBI case.

Thank you Rhea. CBI will take care of everyone now.

Now make a video about CBI!!! https://t.co/Os7NQmsL0y — Mukul k. singh (@MukulAg93981376) August 19, 2020

Finally, Rhea Chakraborty is the happiest person on Earth. After all her plea has been granted ...wohi folded hands wala!! 🙄🙄#RheaChakraborthy — Mainak B. (@mainak_basudev) August 19, 2020

आपको बता दें कि सुशांत की मौत के एक महीने रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग की थी। रिया ने गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) को टैग करते हुए लिखा था, 'आदरणीय अमित शाह सर, मैं र‍िया चक्रवर्ती, सुशांत स‍िंह राजपूत की गर्लफ्रेंड। सुशांत की मौत को पूरा एक महीना हो पूरा चुका है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है, फिर भी मैं न्‍याय की उम्‍मीद करते हुए हाथ जोड़कर आपसे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि आखिर वह ऐसे किस दवाब में थे, जिसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सत्यमेव जयते।'