वरुण धवन की फिल्म 'ऑक्टोबर' को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है। फिल्म की Script से लेकर Acting को काफी सराहना मिली है, लेकिन फिल्म BoxOffice पर धमाल मचाने में नाकाम हुई है। मूवी ने 1 हफ्ते में करीब 30.24 करोड़ की कमाई की।

फ्लॉप होने से बची फिल्म

वरुण धवन ने अपने फिल्मी करियर में कोई भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। जल्द ही यह मूवी भी अपनी लागत निकाल लेगी। बता दें कि फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ है।

#October is DECENT in Week 1... Biz was driven by multiplexes of major metros specifically... Weekend 2 is crucial, will give an idea of its lifetime biz... Fri 5.04 cr, Sat 7.47 cr, Sun 7.74 cr, Mon 2.70 cr, Tue 2.61 cr, Wed 2.43 cr, Thu 2.25 cr. Total: ₹ 30.24 cr. India biz.