Online Film Festival: दुनियाभर की करीब सौ फिल्मों में भारत से दो फिल्में, 'नासिर' का प्रसारण आज

चाल्र्स डार्विन के विवादास्पद सिद्धांत में बंदरों को इंसानों का पूर्वज बताया गया था। धर्मेंद्र की फिल्म 'सत्यकाम' में कैफी आजमी ने एक गाना लिखा था, जिसके कुछ मिसरे इस तरह हैं- 'आदमी है बंदर, रोटी उठाके भागे, कपड़े चुराके भागे, कहलाए वो सिकंदर।' गाने का ख्याल अपनी जगह दुरुस्त है। बंदरों की टोली जब बस्तियों में उधम मचाती है तो वहां रहने वालों की क्या हालत होती है, बताने की जरूरत नहीं। देश की राजधानी दिल्ली बंदरों से कुछ ज्यादा ही त्रस्त रही है। वहां के कई इलाकों में बंदरों की धमाचौकड़ी का आलम यह है कि उन्हें खदेडऩे के लिए लोगों को कभी पटाखे फोडऩे पड़ते हैं तो कभी थाली-चिमटे बजाने पड़ते हैं। करीब 12 साल पहले वहां 'काले बंदर' का काफी खौफ रहा था। राकेश ओमप्रकाश मेहरा की 'दिल्ली 6' में इस 'काले बंदर' का जिक्र किया गया था। निर्देशक प्रकाश वत्स ने अपनी पहली फिल्म 'ईब आले ऊ' पूरी तरह से दिल्ली की बंदर-समस्या को समर्पित कर दी है।

यूट्यूब पर इन दिनों चल रहे 'वी आर वन' ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में 31 मई को यह फिल्म दिखाई गई। इस ऑनलाइन फेस्टिवल के लिए चुनी गईं दुनियाभर की करीब सौ फिल्मों में भारत की दो फिल्मों को शामिल किया गया है। दूसरी फिल्म अरुण कार्तिक की 'नासिर' (तमिल) है, जो 6 जून को दिखाई जाएगी।

'ईब आले ऊ' दिमाग के तार झनझना देने वाली फिल्म है। हल्की-फुल्की घटनाओं के जरिए यह महानगरों की जीवन शैली और व्यवस्थाओं के उस खोखलेपन पर करारे व्यंग्य करती है, जहां एक समस्या को भगाने के चक्कर में जाने कितनी और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किस्सा यूं है कि नौकरी की तलाश में गरीब नायक (शार्दुल भारद्वाज) दिल्ली पहुंचता है। उसे सरकार की तरफ से बंदरों को भगाने का काम सौंपा जाता है। शर्त यह है कि भगाए जाने के दौरान बंदरों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। नायक के लिए यह एकदम नए किस्म की 'नौकरी' है। वह कैसे 'ईब आले ऊ' करते हुए बंदरों को भगाना सीखता है, कितने बंदर भगा पाता है और इस प्रक्रिया में किन तजुर्बात से गुजरता है, यह सब पर्दे पर इस खूबी से पेश किया गया है कि आखिर तक दिलचस्पी बनी रहती है। अच्छी शायरी की तरह यह फिल्म भी सपाट बयानी के बजाय इशारों में बात करती है और समाज, सियासत, व्यवस्था को आईना दिखाती है।

आम मसाला फिल्मों से हटकर बनाई गई 'ईब आले ऊ' पिछले साल कुछ अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में शिरकत कर वाहवाही लूट चुकी है। इसे देखकर सुकून मिलता है कि सत्तर और अस्सी के दशक में समानांतर फिल्मों की जो मशाल जलाई गई थी, उसे प्रकाश वत्स जैसे नई पीढ़ी के फिल्मकार बुझने नहीं देंगे। उन्होंने बड़े हौसले, हिम्मत और ईमानदारी के साथ फिल्म बनाई है- 'नाव कागज की छोड़ दी हमने/ अब समंदर की जिम्मेदारी है।'