सनी लियोनी का था दीवाना आतंकी ओसामा बिन लादेन, देखा करता था एक्ट्रेस के वीडियों

बॅालीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की फैंन फोलोइंग देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिनेत्री को कितने ज्यादा लोग चाहने वाले हैं। सली लियोनी अपने बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं। करोड़ो की तदाद में सनी लियोनी के फैंस हैं। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली एक्ट्रेस हैं सनी लियोनी। उनका दीवाना सेलेब्स ही नहीं बल्कि आतंकी ओसामा बिन लादेन भी था। देखा करता था सनी लियोनी के वीडियों।

सनी लियोनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले पॉर्न इंडस्ट्री में किया करती थी काम। लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी दुनिया को पूरी तरीक़े से छोड़ दिया और अपनी मेहनत और संघर्ष से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं। बॉलीवुड की फ़िल्मों में काम करने से लेकर आइटम गर्ल के नाम से भी मशहूर हैं सनी लियोनी। स्प्लिट्सविला जैसे शो को भी होस्ट करती हैं सनी लियोनी।

osama bin laden was sunny leone fan, always watch her photo and video