Sadak 2 ट्रेलर के Troll होने के बाद इसके गाने पर चोरी करने का लगा आरोप, म्यूजिशियन ने साल 2011 में बनाया था सॉन्ग

नई दिल्ली | डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर (Sadak 2 trailer) सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल (Sadak 2 Trailer trolled) हो रहा है। आलिया भट्ट (Alia Bhatt)और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) स्टारर फिल्म ने डिस्लाइक (Sadak 2 trailer dislikes) के मामले में एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। पिछले दिनों चल रही नेपोटिज्म की बहस का खामियाजा (Nepotism debate in bollywood) इस फिल्म को झेलना पड़ा है। सुशांत के फैंस और कई लोगों का गुस्सा स्टारकिड्स पर खूब देखने को मिल रहा है और इसी के चलते आलिया भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट की फिल्म को बायकॉट (Sadak 2 boycott appeal) किया जा रहा है। जहां सड़क 2 रिलीज होने से पहले ही इतनी मुश्किलों का सामना कर रही है वहीं अब पाकिस्तान के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर शहजन सलीम (Shezan Saleem) बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने फिल्म के एक गाने को कॉपी करने का इल्जाम लगाया है।

शहजान के मुताबिक, सड़क 2 के ट्रेलर में इश्क कमाल नाम का गाना उनके द्वारा किए गए कंपोजिशन से काफी मिलता (Sehzan said Ishq Kamaal is copy of his song) जुलता है। उन्होंने इस गाने को साल 2011 में अपने दोस्त के लिए प्रोड्यूसर किया था। शहजान ने बकायदा फॉक्सस्टार हिंदी को टैग करते हुए उस क्लिप को ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- हम इसका क्या करें? ये गाना कॉपी है उस सॉन्ग से जो मैंने पाकिस्तान में प्रोड्यूसर (Sehzan produced song in 2011 same like Ishq Kamaal) किया था और साल 2011 में लॉन्च किया था। चलो इस बारे में बात करते हैं दोस्तों। वीडियो में शहजान कह रहे हैं कि कुछ समय पहले ही बॉलीवुड की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर आया, उसमें एक गाना है इश्क कमाल (Sadak 2 song Ishq Kamaal)। गाना सुनते ही मुझे लगा कि ऐसी ही कॉम्पोजिशन मैंने आज से 11 साल पहले अपने दोस्त के लिए एक म्यूजिक प्रोड्यूस किया था। दोस्त का नाम था जैद खान। गाना था रब्बा हो (Pakistan musician composed Rabba Ho in 2011)। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे कॉपी किया है क्योंकि ‘इश्क कमाल’ गाने का म्यूजिक बिल्कुल उसी गाने से (Sadak 2 song Ishq Kamaal music is like Rabba Ho song) मिलता है। आप खुद ही सुनिए। शहजान ने दोनों गाने के क्लिप शेयर किए हैं।

शहजान के इस ट्वीट पर कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। यहां भी महेश भट्ट को जमकर ट्रोल (Mahesh Bhatt trolled) किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा- भट्ट साहब कुछ शर्म करो। तो दूसरे यूजर ने लिखा- मुझे पता है कि मूवी भी ओरिजनल नहीं होगी। बता दें कि सड़क 2, 28 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt), पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिकाओं में होंगे। फिल्म को सोनी राजदान (Soni Razdan) और मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया है। जबकि शाहीन भट्ट ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है।

