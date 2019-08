अनुच्छेद 370 : पाकिस्तानी एक्ट्रेस वेहविश हयात ने बॉलीवुड के खिलाफ उगला जहर, भारत पर लगाए ये गंभीर आरोप

भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान काफी तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तानी नेताओं के साथ-साथ वहां की सेलिब्रिटीज भी भारत की कड़ी आलोचना कर रही हैं। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात ने भारत और बॉलीवुड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर गंभीर आरोप लगाए है। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड पर आरोप लगाया कि वह अपनी फिल्मों के जरिए इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं।

नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवॉर्ड हासिल करने के बाद मेहविश ने अपने भाषण में यह आरोप लगाए। हयात को यह पुरस्कार नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोल्बर्ग ने प्रदान किया। मेहविश ने इस कार्यक्रम में कहा, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक बॉलीवुड है। बॉलीवुड का इस्तेमाल पाकिस्तान को नीचा दिखाने और एक विलेन देश की तरह दिखाया जा रहा है।

Bollywood could have used cinema to promote mutual understanding instead of vilifying us as they do. They need to decide which is more important - nationalistic fervour or a peaceful future . pic.twitter.com/EzcK4L0zWD