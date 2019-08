पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने इंडियन आर्मी पर किया ऐसा भद्दा कमेंट, भड़के लोगों ने सुनाई खरी-खोटी, दिए ऐसे-ऐसे जवाब

जम्मू-कश्मीर में हफ्ते भर से चल रही सरमगर्म‍ियों को लेकर फिल्मी जगत की हस्तियां भी टिप्पणियां कर रही हैं। पाकिस्तान के सोशल मीड‍िया यूजर्स भी कश्मीर में भारतीय सेना की मौजूदगी और उसकी गतिविध‍ियों पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक ने भी इंडियन आर्मी को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि लोगों को यह पसंद नहीं आया। दरअसल, वीना मलिक ने इंड‍ियन आर्मी पर निशाना साधते हुए भद्दा कमेंट किया,'To The Indian Brutality In Kashmir। #IndianarmyinKashmir #indianArmy।' एक्ट्रेस ने एक तस्वीर भी साझा की।

Indian forces cannot stop the Kashmiris from their right of self-determination by resorting to such atrocities, Independence is the fundamental right of Kashmiri people and no one can deprive them of their basic right through the use of force. #SaveKashmirSOS #KashmirBleeds