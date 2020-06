पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का गाना टी-सीरीज ने किया अपलोड, विरोध के बाद हटाया

मुंबई। म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज को पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का एक गाना अपने यूट्यूब चैनल से हटाना पड़ा है। इस गाने को लेकर लोगों ने शिकायत की थी कि पाकिस्तानी गायकों के बैन के बावजूद कंपनी ने गाना रिलीज कर दिया।

सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी 'मरजावां' का 'किन्ना सोणा' सॉन्ग टी-सीरीज ने आतिफ असलम वर्जन के रूप में लांच किया गया था। हालांकि मूल सॉन्ग को मीत ब्रदर्स, जुबिन नोटियाल और ध्वनि भानुशाली ने गाया था। सोशल मीडिया पर आई कई पोस्ट के अनुसार, ये गाना 20 जून को रिलीज किया गया। एमएनएस सिनेमा विंग के अध्यक्ष और प्रोड्यूसर अमिया खोपकर ने ट्वीट कर लिखा,' टीसीरीज को चेतावनी। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का गाना टी-सीरीज यूट्यूब चैनल से तुरंत हटा लें अन्यथा हमें आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा।'

People should realise the Anti-national activity T-Series is doing. Cine Association has officially banned the Pakistani Artist in India still they have officially released song of a Pakistani Singer Atif 2 day's ago. Take down AtifAslam Song T-Series ... #UnsubscribeTSeries pic.twitter.com/6PFHNBGYb3

रिपोर्टस के अनुसार, विवाद बढ़ने पर कंपनी ने इस गाने को प्राइवेट कर दिया यानी कि अब इसे लोग देख नहीं पा रहे। विरोध करने वाले लोगों ने कंपनी को फिल्म फेडरेशन के नोटिस की भी याद दिलाई जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर मनाही की गई थी।

WARNING TO TSERIES Take down Pakistani singer Atif-Aslam song from your TSeries youtube channel immediately else we will take a major action against @TSeries . #TakeDownAtifAslamSong @itsbhushankumar @mnsadhikrut @rajupatilmanase

गौरतलब है कि FWICE ने अप्रेल में ही एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि हमसे जुड़े सभी मेंबर्स को जानकारी दी जाती है कि इस बात को ध्यान रखें, अगर किसी भी माध्यम से पाकिस्तानी कलाकारों, सिंगर्स और तकनीशियंस को काम दिया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक एक्शन लिया जाएगा।

Not only do we want @TSeries to make the video of "Kinna Sona" by Atif Aslam public but we also want the label to release all his replaced songs and record new songs with him too. Music has no boundaries.#WeWantAtifAslamSongBack#WeWantAtifAslamSongsBack