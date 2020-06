सिंगर बनने निकले थे Ayushmann Khurrana, 17 साल पहले रियलिटी शो की तस्वीर हुई वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ती है। लेकिन आयुष्मान ने पहले अपने करियर के रूप में सिंगिंग को चुना था। अब उनकी एक 17 साल पहले की एक तस्वीर वायरल हो रही है। यह एक रियलिटी शो के दौरान की तस्वीर है। इस तस्वीर को पॉप रॉक बैंड युफ़ोरिया के सिंगर डॉ. पलाश सेन (Palash Sen) ने शेयर किया है। उन्होंने फिल्म 'गुलाबो सिताबो' (Gulabo Sitabo Released) के रिलीज पर खुलासा किया कि आयुष्मान खुराना ने साल 2003 में आए सिंगिंग रियलिटी शो पॉपस्टार्स में हिस्सा लिया था।

पलाश सेन ने तस्वीर शेयर (Palash Sen shares Ayushmann picture) करते हुए लिखा कि आयुष्मान खुराना शो को नहीं जीत पाए थे लेकिन उन्होंने उनका दिल जरूर जीत लिया था। पलाश लिखते हैं, '2003, एक युवा लड़का सिंगर बनना चाहता था। वह उस शो पॉपस्टार्स में हिस्सा लेने आया जिसमें मैं जज था। वह शो नहीं जीत सका, लेकिन मेरा दिल और प्यार हमेशा के लिए जीत लिया था। युफोरिया के लिए मेरे साथ रहा और हमेशा मेरे करीब रहा।'

पलाश आगे लिखते हैं, मैंने उन्हें सलाह दी थी कि कभी हार ना मान ना! आज (12 जून) उनकी नई फिल्म रिलीज हुई है। वह जरूर भारत के सबसे प्यारे और सबसे प्रतिभाशाली एक्टर हैं। आयुष, आज मुझे तुमपर बहुत गर्व है, जो मैं पिछले 17 साल से कर रहा हूं। लव यू मेरे भाई। हर किसी अमेजन प्राइम पर जाकर गुलाबो सिताबो देखनी चाहिए।' आयुष्मान की 17 साल इस पुरानी तस्वीर को देखकर फैंस काफी हैरान हैं और कमेंट के जरिए लिख रहे हैं कि मेहनत का नजीता हमेशा आपको मिलता है।

2003, a young boy wanted to be a singer in a show where I was the judge- Popstars. He didn't win it but won my heart and my love forever. Today as his new film releases, he's definitely India's most loved and most talented actor. Ayush,Love you my bro. Proud of you. @ayushmannk pic.twitter.com/jgYwJQoPOr