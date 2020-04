पालघर: फिल्म निर्माता विवेक अंग्निहोत्री ने CM उद्धव ठाकरे से पूछा- पुलिस की मौजदूगी में ये हुआ कैसे

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बीच एकजुटता के बीच पालघर की घटना ने सबको हिला कर रख दिया है। महाराष्ट्र के पालघर (Palghar) जिले से गुरुवार को मॉब लिंचिंग की शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। 200 लोगों की भीड़ ने दो साधुओं और एक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। जिसके बाद लोग इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब हाल ही में फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है।

India’s biggest problem is that we are easily satisfied with arrests. Whereas, the question should be how was it possible in police presence?



I wonder what Balasaheb would have said? Well, first of all he wouldn’t have allowed his son to go astray. https://t.co/C5DWTfRqGB