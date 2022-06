जब अवॉर्ड के लिए पंकज त्रिपाठी का पुकारा गया नाम तो कन्फ्यूज हो गए थे एक्टर, मीडिया तक से पूछ डाला था ये सवाल

पंकज त्रिपाठी की गिनती टॉप एक्टरों में होती है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। इन्हें कई अवॉर्डों से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में अभिनेता ने बताया कि एक बार अवॉर्ड मिलने पर वो कन्फ्यूज हो गए थे।

दरअसल में ये किस्सा है आईफा अवॉर्ड्स का। पंकज ने बताया कि उनकी जीत पर जब ऑडियंस उनकी तारीफ में तालियां बजा रहे थे तो उस वक्त वह कन्फ्यूज हो गए कि उन्हें किस फिल्म के लिए अवॉर्ड मिला है। इतना ही नहीं उन्होंने इसके बारे में मीडिया तक से पूछ डाला कि उन्हें अवॉर्ड मिला किस फिल्म के लिए है।

