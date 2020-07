पैरानॉर्मल एक्सपर्ट Steve Huff ने Sushant की आत्मा से हत्या को लेकर किया सवाल, एक्टर ने कील लाए जाने का किया खुलासा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने निधन के बाद से ही तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। उनके फैंस और बड़े नेता-सेलेब्स उनकी सुसाइड (Sushant Singh Suicide case) को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ( Paranormal expert Steve Huff) ने सुशांत की आत्मा से बात करने का दावा किया था और एक वीडियो रिलीज किया था। अब उन्होंने इसी कड़ी में दूसरा वीडियो भी (Steve Huff released second video on Sushant) जारी कर दिया है। पहले वीडियो में तो कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई थी लेकिन दूसरे वीडियो में सुशांत की आत्मा ने कई बातों की तरह इशारा किया है। जब स्टीव, सुशांत की आत्मा से उनकी हत्या को लेकर सवाल करते (Steve Huff asked Sushant spirit on his murder) हैं तब जो आवाज आती है वो चौंकाने वाला खुलासा करती है। स्टीव हफ एक मशीन के जरिए आत्माओं से बात करते हैं और दावा करते हैं कि वो आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं।

Credit to the guy, he has acquired a big following. And as I mentioned earlier, his thing is communing with the dead on his spirit box. About a week ago, for whatever reasons, the other Steve Huff "contacted" Sushant Singh. https://t.co/lAfC3INrmQ — STEVE HUFF (@SteveHuff) July 21, 2020

इस बार भी स्टीव ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से कई सवाल पूछे और उन्हें उसके जवाब मिले। स्टीव ने सुशांत की आत्मा से पूछा कि आपकी मौत से पहले क्या हुआ (Steve asked Sushant question on death night) था? इसके जवाब में आवाज आती है- एक शख्स से बहुत बहस हुई (Big arguments with men) थी। फिर स्टीव पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आवाज आती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी में स्टीव आगे पूछते हैं कि क्या किसी ने आपकी हत्या की है? क्या आपको याद है कि आपकी मौत कैसे हुई? (Did someone murder you) मशीन से आवाज आती है कि वो कील खरीदकर लाए (They brought nails) थे। स्टीव ने इस वीडियो में ये भी दावा किया है कि सुशांत के पास अब ऐंजल की तरह पंख (Sushant have angel wings) हैं और वो वहां बहुत अच्छे हैं। स्टीव सुशांत की आत्मा को बताते हैं कि लाखों लोग आपको सुनना चाहते हैं तो जवाब में आवाज आती है कि मैं केवल आपको जवाब देना चाहता हूं। वीडियो में ये भी कहा गया है कि सुशांत की आत्मा ठीक है और स्वर्ग में है।

I haven't had much contact with the other Steve Huff, but I've had some, and to be fair to him I think he doesn't find the name confusion nearly as funny as I do. But anyway, he moved out of photography blogging to this:https://t.co/gSnr2Z5bRv — STEVE HUFF (@SteveHuff) July 21, 2020

बता दें कि स्टीव हफ के पहले वीडियो को लाखों लोगों ने देखा (Steve Huff Sushant spirit video viral) था। सभी सुशांत के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने सुसाइड की भी है या नहीं। आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जिसको लेकर कई लोगों ने स्टीव हफ से रिक्वेस्ट (Sushant fans requested steve huff to talk his spirit) की थी कि वो सुशांत की आत्मा से बात करें। उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। स्टीव पहले भी कई बड़ी हस्तियों की आत्माओं से बात करने का दावा कर चुके हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसपर कुछ कहा नहीं जा सकता।