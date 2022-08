माधुरी दीक्षित बनने वाली थीं परदेस फिल्म की हीरोइन, लेकिन सिर्फ इस एक वजह से सुभाष घई ने महिमा चौधरी को दिया था रोल

'परदेस' में शाहरुख खान महिमा चौधरी संग नजर आए थे। एक्ट्रेस ने शाहरुख की इसी फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म तो दर्शकों को खूब पसंद आई थी साथ ही इसके गानों ने भी खूब धमाल मचाया था। महिमा चौधरी एक ऐसी अभिनेत्री हैं, जिनकी झोली में ज्यादा सफल फिल्में नहीं आई, लेकिन पहली फिल्म परदेस ने जो पहचान दी है वो आज भी कायम है, लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म के लिए भी वो पहली पसंद नहीं थी।

फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने इस बात का खुलासा किया है कि पहले वो फिल्म में माधुरी को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जानेमाने स्टार के बजाय उन्होंने एक नए चेहरे के लिए जाने का फैसला किया।



हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने बताया कि “मैंने शुरुआत में माधुरी दीक्षित को कुसुम गंगा की कहानी और कैरेक्टर के बारे में सुनाया और उन्हें यह कहानी पसंद आई। माधुरी उस समय पहले से ही एक बड़ी स्टार थीं। मेरे ऑफिस के लोगों ने भी मुझे ये सुझाव दिया कि हम माधुरी को इस कैरेक्टर के लिए ले लें, लेकिन जब मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया और पूरा कैरेक्टर लिखा, जिसमें एक युवा और मासूम गांव की लड़की है। एक लड़की जो आसमान में हवाई जहाज देखती है और अमेरिका जाने की सोचती है, एक लड़की जो अमेरिका जाना चाहती है क्योंकि उसके दोस्तों की भी वहां शादी हो चुकी है... कोई है जो शादी करके अमेरिका जाने का सपना देखता है। लेकिन वह भी एक टीनएजर की मासूमियत है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे वह मासूमियत किसी स्टार से नहीं मिलेगी और एक न्यूकमर इसे आसानी से कर लेगा और महिमा चौधरी ने इसे आसानी से किया।

