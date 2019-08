परिणीति चोपड़ा ने एक दिन बाद दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट

बॉलीवुड सेलिब्रिटी त्यौहार और स्पेशल मौके पर फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते हैं। लेकिन कई बार अधुरी जानकारी के कारण उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता हैं। हाल ही में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को भी ट्रोलिंग का शिकार हो गई। परिणीति ने एक दिन बाद शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल से फैंस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जैसे ही परिणीति चोपड़ा ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

आपको बता दे कि गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर लोगों को बधाई दी थी लेकिन परिणीति ने दूसरे दिन शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। अभिनेत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से एक विडियो शेयर किया। यह विडियो मई के महीने का है, जिसमें उनके तथाकथित प्रेमी चरित देसाई पानी के अंदर झंडा फहराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद लोगों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'दीदी कल था।'

Happy Independence Day! 🇮🇳 we hoisted our flag a little differently back in May :) @charitdesai #ChinmayaSharma #RakeshScuba pic.twitter.com/0sWnaQskQz