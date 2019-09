'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की शूटिंग खत्म होते ही परिणीति ने लिखी दी ऐसी बात, हर कोई हो रहा हैरान

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl On The Train) को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। शूटिंग पूरी होने पर परिणीति भावुक हो गईं और उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा।

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा,'मैं 7 हफ्तों के बाद लंदन से वापसी कर रही हूं और मेरी आने वाली फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन (The Girl On The Train) की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मैं अपने दिल का हाल शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद वो मेरे साथ रह गई है। इसमें निभाया गया किरदार मेरे अंदर हमेशा-हमेशा के लिए रह गया है।'

साथ ही अभिनेत्री ने लिखा,'मैं इसे हमेशा मिस करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी हो गई हूं। मैं बहुत कुछ फील कर रही हूं लेकिन सबसे ज्यादा मैं इसके लिए शुक्रगुजार महसूस कर रही हूं। अगर मैं कहूं कि यह लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा तो भी कम होगा।' साथ ही उन्होंने लिखा,'मैं इस पोस्ट को लिखते समय मुस्कुरा रही हूं। घर लौटते समय मेरा दिल खुश है...।'