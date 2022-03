बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस बुढ़ापे में हो गई थीं बिल्कुल अकेली, मरने के बाद सड़ने लगी थी Parveen Babi की बॉडी

हिंदी फिल्म जगत के परवीन बाबी से लेकर मीना कुमारी समेत इन अदाकाराओं ने करोड़ों दिलों पर राज भले ही किया करती थी लेकिन बुढ़ापे में अकेलेपन कर दर्द झेलना पड़ा था इन अभिनेत्रीयों को भी चलिए जानते हैं ऐसी अभिनेत्रीयों के बारें में…

बाॅलीवुड की कई ऐसी अभिनेत्रीयां हैं जिन्होने भले ही हिंदी फिल्म से काफी नाम और शोहरत कमाई हो लेकिन उन्हें भी एक समय अकेलेपन का दर्द झेलना पड़ा था। 60 से लेकर 80 के दशक में इन सेलेब्स की एक झलक पाने के लिए लाखों-करोड़ों फैंस घंटों-घंटों सड़कों पर इंतजार करते थे।लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। आज हम अपनी इस लिस्ट में आपको बॉलीवुड की उन अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पास आखिरी समय में इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। देखें ये लिस्ट

