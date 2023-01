इस एक्टर ने किया खुलासा, मोदी जी के वजह से हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान की बम्पर एडवांस बुकिंग!

25 जनवरी को शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं। 'पठान' की एडवांस बुकिंग तूफानी रफ्तार से हो रही है। इस एडवांस बुकिंग को लेकर एक्टर केआरके ने खुलासा किया है। केआरके का कहना है कि इस एडवांस बुकिंग के पीछे पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है।

