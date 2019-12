Pati Patni Aur Woh Box Office Collection Day 17: पति पत्नी और वो ने मचाया धमाल, 17 दिनों मे कमाए 85 करोड़

नई दिल्ली: pati patni aur woh Box Office Collection Day 17 फिल्म 'पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh)' फिल्म को रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म अब भी जोरदार कमाई कर रही है। 20 दिसम्बर को पति पत्नी और वो तीसरे हफ़्ते में दाखिल हुई थी। फ़िल्म ने तीसरे शुक्रवार को 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि शनिवार को 4 करोड़ जमा किये। रिलीज़ के 17 दिनों बाद पति पत्नी और वो ने भारत में 85.80 करोड़ का आकड़ा पार कर लिया है।

