पायल घोष ने की पीएम मोदी से मदद की अपील, कहा-ये माफिया गैंग मुझे मार डालेंगे

मुंबई। निर्देशक अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ( Payal Ghosh ) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( pm modi ) को एक ट्वीट में टैग कर मदद की अपील की है। एक्ट्रेस ने कहा है कि माफिया गैंग उन्हें मार डालेंगे और उनकी मौत को सुसाइड साबित कर दिया जाएगा। पायल ने इस ट्वीट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को भी टैग किया है।

These mafia gang will kill me sir @PMOIndia @narendramodi sir @sharmarekha ma’am and will prove my death as suicide or something else 🙏🏼 — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 10, 2020

शनिवार को पायल ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से कई ट्वीट किए। इनमें से एक था पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट। इसमें उन्होंने लिखा,'ये माफिया गैंग मुझे मार डालेंगे, नरेन्द्र मोदी सर। रेखा शर्मा मैम, ये मेरी मौत को सुसाइड या कुछ और करार दे देंगे।'

इस ट्वीट के पहले पायल ने रिचा चड्ढा के एक ट्वीट का जवाब दिया था। रिचा ने लिखा,' मिस घोष के खिलाफ मेरा नाम गलत तरीके से एक निर्देशक के मामले में घसीटे जाने के संबंध में मेरी शिकायत 22 सितंबर को दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद महिला आयोग की तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला। आपके ट्वीट के आधार पर मेरा विश्वास है कि मेरी शिकायत पहले दर्ज हुई होगी।'

Ms Chaddha how do you know I have falsely dragged your name unless the truth comes out , how are you so sure of Mr. Kashyap (I’m wondering)?? please @sharmarekha look into this, how the whole gang is trying to suppress and humiliate me. @PMOIndia @narendramodi Sir #BetiBachao https://t.co/fhhQEWz1nl — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 10, 2020

इसके जवाब में पायल ने लिखा,'मि. चड्ढा, आपको बिना सच बाहर आए कैसे पता चला कि मैंने आपका नाम गलत लिया है। आप मिस्टर कश्यप को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे हैं? (मुझे आश्चर्य हो रहा है) रेखा शर्मा, कृप्या इस मामले को देखें, कैसे पूरी गैंग मुझे दबाने और परेशान करने में लगी है।'

The first time I met Sooraj Barjatya Sir, thought’life is full of roses’& when I met Mr. Kashyap the whole meaning changed.Two sides of a coin. It changed me to a different person than what I used to be .. anyway life looks better now,feeling fresh as the early days of my career. — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 10, 2020

इससे पहले पायल ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या से मुलाकात की तुलना अनुराग कश्यप से की है। इसमें उन्होंने लिखा,' जब पहली बार मैं सूरज बड़जात्या सर से मिली तो सोचा था जिंदगी गुलाब के फूलों से भरी हुई है। जब मैं मिस्टर कश्यप से मिली तो इसका पूरा मतलब बदल गया। एक सिक्के के दो पहलू। इसने मुझे एक अलग ऐसे इंसान के रूप में बदल दिया, जो मैं पहले नहीं थी। कोई बात नहीं, जीवन अब बेहतर लगता है, मेरे कॅरियर के शुरूआती दिनों की तरह तरोताजा महसूस कर रही हूं।'