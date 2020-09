Payal Ghosh का बड़ा आरोप, कहा- अनुराग कश्यप के 200 से ज्यादा लड़कियों से हैं संबंध

नई दिल्ली | बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के लिए विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) लगातार उनपर गंभीर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने एएनआई से बातचीत में अनुराग कश्यप को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। यौन शोषण के अलावा उन्होंने इसमें कई अभिनेत्रियों का भी नाम लिया है। जबकि अनुराग ने पायल के सभी आरोपों से इंकार किया है। अब पायल का एक और बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनुराग ने उन्हें बताया था कि उनके 200 से ज्यादा लड़कियों से संबंध रहे हैं और इसमें वो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। पायल ने बताया कि अनुराग ने मुझसे कहा था कि ये सब बहुत नॉर्मल बात है। वो चाहते थे मैं उनके कहे अनुसार तैयार हो जाऊं।

पायल ने आगे कहा कि अनुराग ने उनसे ये भी पूछा था कि तुम्हे स्टार बनना है या एक्टर बनना है। पायल का दावा है कि उनके अपनी बातों को साबित करने के लिए सबूत भी हैं। पायल के इन आरोपों के बाद अनुराग कश्यप को जहां कुछ एक्टर्स ने घेरा है वहीं कुछ उनके समर्थन में भी सामने आए हैं। कंगना रनौत ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है।

बता दें कि अनुराग कश्यप ने खुद की सफाई में कई सारे ट्वीट्स किए थे। उन्होंने लिखा था- क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया, थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं।

इसके अलावा अनुराग ने एक ट्वीट करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ का भी जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था- मुझपे आरोप लगाते लगाते, मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम दो शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है, वो भी कबूलता हूं, चाहे मेरी पहली पत्नी हों, या दूसरी पत्नी।

#WATCH: He made me feel uncomfortable. I felt bad about it, whatever happened shouldn't have happened. If someone approaches you for work,it doesn't mean the person is prepared for anything: Actor Payal Ghosh on her allegation of sexual harassment against Filmmaker Anurag Kashyap pic.twitter.com/rL0C1AHZNe