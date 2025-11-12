Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Delhi Blast: दिल्ली धमाके में फेमस एक्ट्रेस के करीबी की मौत, पोस्ट में बयां किया दर्द, बोलीं- हमने 7 दिन पहले…

Bollywood Actress Friend Death In Delhi Blast: फेमस एक्ट्रेस ने दिल्ली ब्लास्ट में अपने खास शख्स को खो दिया है। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर उनके फैंस भी इमोशनल हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 12, 2025

Payal Ghosh close friend Passed away in Delhi blast

फेमस एक्ट्रेस पायल घोष की दोस्त की दिल्ली ब्लास्ट में हुई मौत

Delhi Blast: दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया, जब लाल किला परिसर के पास ब्लास्ट हुआ। थोड़ी ही देर में चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते पूरी जगह खून से लाल हो उठी। धीरे-धीरे शवों की पहचान हुई। इस घटना से जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष इस हादसे से बुरी तरह टूट गई हैं। लगभग 24 से 48 घंटे बाद सामने आया कि फेमस पायल घोष के करीबी की भी इस धमाके में मौत हो गई है। उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त को धमाके में खो दिया है। पायल ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए अपना दर्द बयां किया है।

एक्ट्रेस पायल घोष के करीबी की दिल्ली ब्लास्ट में मौत (Payal Ghosh Friend Killed in Delhi Blast)

सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला परिसर के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में जोरदार बम ब्लास्ट हुआ था। यह धमाका शाम को करीब 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ था। इसी में पायल घोष की दोस्त सुनीता मिश्रा की जान चली गई। पायल ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए बताया कि ब्लास्ट में मारी गई उनकी स्कूल की दोस्त का नाम सुनीता मिश्रा था और एक हफ्ते पहले ही उनकी सुनीता से बात हुई थी।

'वो दोस्त नहीं परिवार थी'

पायल ने आगे कहा, 'सुनीता मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मेरा परिवार थी। हम दोनों ने बचपन से हर सुख-दुख साथ में शेयर किए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दोस्त चली गई। वो जिंदादिल थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और पॉजिटिविटी बिखेरती थी। इतनी अच्छी आत्मा को इतने क्रूर तरीके से छीन लिया गया, यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है। जिन लोगों की जान गई है हर किसी को न्याय मिलना चाहिए।"

पायल घोष ने इन फिल्मों में किया है काम (Payal Ghosh On Delhi Blast)

पायल घोष ने तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो हिंदी फिल्म ‘कोई जाने ना’ में भी नजर आ चुकी हैं और उन्होंने टीवी शो ‘साथ निभाना साथिया’ में भी काम किया है। इस शो में वह राधिका के रोल में नजर आई थीं।

ये भी पढ़ें

Govinda को आया था डिसऑरिएंटेशन अटैक! दोस्त ने बताया- अचानक उनकी याददाश्त चली गई थी…
बॉलीवुड
Govinda Hospitalised

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Updated on:

12 Nov 2025 04:21 pm

Published on:

12 Nov 2025 04:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Delhi Blast: दिल्ली धमाके में फेमस एक्ट्रेस के करीबी की मौत, पोस्ट में बयां किया दर्द, बोलीं- हमने 7 दिन पहले…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

फूट-फूटकर रोईं सुजैन खान, मां Zarine Khan की प्रार्थना सभा में हुआ बुरा हाल

Sussanne Khan Cry Video
बॉलीवुड

‘अब मैं ठीक हूं…’ Govinda अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, फैंस को दिया अपडेट

'अब मैं ठीक हूं...' Govinda अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, फैंस को दिया अपडेट
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के लिए उमड़ा फैंस का सैलाब, दुआओं के साथ दिखी चिंता, देखें वीडियो

धर्मेंद्र के लिए उमड़ा फैंस का सैलाब, दुआओं के साथ दिखी चिंता, देखें वीडियो
बॉलीवुड

‘पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते…’Govinda के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में

गोविंदा के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में, एटीट्यूड तो देखो...
बॉलीवुड

Govinda को आया था डिसऑरिएंटेशन अटैक! दोस्त ने बताया- अचानक उनकी याददाश्त चली गई थी…

Govinda Hospitalised
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.