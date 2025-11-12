Delhi Blast: दिल्ली धमाके में फेमस एक्ट्रेस के करीबी की मौत, पोस्ट में बयां किया दर्द, बोलीं- हमने 7 दिन पहले…

फेमस एक्ट्रेस पायल घोष की दोस्त की दिल्ली ब्लास्ट में हुई मौत
Delhi Blast: दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया, जब लाल किला परिसर के पास ब्लास्ट हुआ। थोड़ी ही देर में चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते पूरी जगह खून से लाल हो उठी। धीरे-धीरे शवों की पहचान हुई। इस घटना से जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष इस हादसे से बुरी तरह टूट गई हैं। लगभग 24 से 48 घंटे बाद सामने आया कि फेमस पायल घोष के करीबी की भी इस धमाके में मौत हो गई है। उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त को धमाके में खो दिया है। पायल ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए अपना दर्द बयां किया है।
सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला परिसर के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में जोरदार बम ब्लास्ट हुआ था। यह धमाका शाम को करीब 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ था। इसी में पायल घोष की दोस्त सुनीता मिश्रा की जान चली गई। पायल ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए बताया कि ब्लास्ट में मारी गई उनकी स्कूल की दोस्त का नाम सुनीता मिश्रा था और एक हफ्ते पहले ही उनकी सुनीता से बात हुई थी।
पायल ने आगे कहा, 'सुनीता मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मेरा परिवार थी। हम दोनों ने बचपन से हर सुख-दुख साथ में शेयर किए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दोस्त चली गई। वो जिंदादिल थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और पॉजिटिविटी बिखेरती थी। इतनी अच्छी आत्मा को इतने क्रूर तरीके से छीन लिया गया, यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है। जिन लोगों की जान गई है हर किसी को न्याय मिलना चाहिए।"
पायल घोष ने तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो हिंदी फिल्म ‘कोई जाने ना’ में भी नजर आ चुकी हैं और उन्होंने टीवी शो ‘साथ निभाना साथिया’ में भी काम किया है। इस शो में वह राधिका के रोल में नजर आई थीं।
