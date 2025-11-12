Delhi Blast: दिल्ली धमाके में फेमस एक्ट्रेस के करीबी की मौत, पोस्ट में बयां किया दर्द, बोलीं- हमने 7 दिन पहले…

Delhi Blast: दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया, जब लाल किला परिसर के पास ब्लास्ट हुआ। थोड़ी ही देर में चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते पूरी जगह खून से लाल हो उठी। धीरे-धीरे शवों की पहचान हुई। इस घटना से जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष इस हादसे से बुरी तरह टूट गई हैं। लगभग 24 से 48 घंटे बाद सामने आया कि फेमस पायल घोष के करीबी की भी इस धमाके में मौत हो गई है। उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त को धमाके में खो दिया है। पायल ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए अपना दर्द बयां किया है।