अभिनेत्री Payal Ghosh ने ट्वीट करते हुए फिर लगाई न्याय की गुहार, अनुराग कश्यप पर लगाया है रेप का आरोप

नई दिल्ली। साल 2020 जैसे कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की तबाही को लेकर नम आंखों के साथ याद किया जाएगा। वैसे ही यह साल कुछ ऐसी बातों के लिए भी याद किया जाएगा,जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। जिसमें से एक मुद्दा एक्ट्रेस पायल घोष ( Payal Ghosh ) और निर्देशक अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) का शामिल है। कुछ समय पहले अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए इंसाफ की मांग भी की थी। मामला शुरूआती दौर में जितनी तेजी से उठा था। उतनी ही तेजी के साथ शांत भी हो गया। लेकिन एक बार फिर से पायल घोष सामने आ गई है और एक बार फिर से न्याय की गुहार लगा रही हैं।

It's been a while and @mumbaipolice hasn't done it's best. An earnest request . It's a matter of women and we should be aware of what examples we are setting.