पायल रोहतगी ने सोनम कपूर को बताया 'मूर्ख महिला', लगाए ये संगीन आरोप

बॉलीवुड के झक्कास अभिनेता अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर इन दिनों अपने एक ट्वीट के कारण सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सोनम ने हाल ही में पेटा इंडिया को लेकर ट्वीट किया कि मेरे पति ने इसी कारण से बारात में तेज संगीत नहीं बजाया था और घोड़ी नहीं लाई थी। फिर क्या था सोशल मीडिया पर सोनम के डबल स्टैण्डर्ड के लिए लोगों ने जमकर क्लास लगा दी।

आपको बता दें कि पेटा इंडिया ने ट्वीट पर लिखा था, ‘सोनम कपूर शादियां घोड़ियों के लिए अच्छी नहीं होती। वहां पर बहुत ही उत्साहित लोग होते हैं। पटाखे होते हैं और बहुत जोर से म्यूजिक बजता है। घोड़ियों को सजाने और नियंत्रित करने में जो कीलें लगी होती हैं, इसके चलते उनका बहुत खून बहता है और दर्द होता है।’

My husband didn’t have a baraat with horses or loud music. For this exact reason. https://t.co/PheHqGGyMf

एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने ट्वीट कर लिखा, ‘राम-राम जी तुम मीट खाती हो मूर्ख औरत। जो मांस होता है, वह किसी जानवर को मारकर ही लिया जाता है। यह शाकाहारी नहीं होता। मैं आशा करती हूं कि आपको जल्द अक्ल आएगी।' साथ ही उन्होंने ‘लिबरल’ को मानसिक रोगी भी बताया है। इसके अलावा उन्होंने सोनम कपूर को मूर्ख भी बताया है।

Ram Ram ji 🙏 U eat MEAT right dumb lady 🧐 So MEAT is obtained after killing an animal 🤪 It’s not vegetarian woman 😂 Hope u get a brain soon 😛 #LiberalismIsAMentalDisease #SonamKapoorisDUMB #PayalRohatgi pic.twitter.com/2MDfYUBkUc