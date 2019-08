Article370 पर गुलाम नबी आजाद पर भड़की बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, कहा- पाकिस्तानी आतंकी...

अपने बिंदास अंदाज और बेबाकी के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री पायल रोहतगी हर विषय पर अपने विचार सोशल मीडिया पर रखती नजर आती हैं। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक्ट्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पायल ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता के खिलाफ अभिनेत्री ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

पायल रोहतगी ने अपने ट्विटर पर कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा कि 'पिछले 70 सालों से अपनी बकवास बंद करें। गुलाम नबी आजाद तो पाकिस्तानी आतंकवादी से भी ज्यादा वाहियात हैं। उन्हें कोई बताए कि अगर वह संसद में और ज्यादा बकवास बात करेंगे तो लोग उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे।' एक्ट्रेस ने आर्टिकल 370 को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'सभी भारतीयों को बधाई। 370 चला गया।'

Deal with it @INCIndia 🙏 Enough of your nonsense since 70 years. This Ghulam guy is more pathetic than Pakistani terrorists 🙏 Tell him that people will actually throw stones at his house if he talks any further crap in Parliament over #Article370Abolished 🙏#PayalRohatgi https://t.co/8T9IZ3SMJJ