Payal Rohatgi ने उड़ाया Katrina Kaif का मजाक, सलमान-अक्षय को भी लिया आड़े हाथों, Sushant case में चुप्पी पर नाराज

नई दिल्ली | एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहती हैं इस बात से हर कोई वाकिफ है। वो अपने वीडियोज और पोस्ट के जरिए कभी सेलेब्स को तो कभी नेताओं को निशाने पर लेती (Payal Rohatgi videos) रहती हैं। जिसके कारण उनका ट्विटर अकाउंट भी कई बार सस्पेंड किया जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में पायल लगातार उनको न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच (CBI inquiry appeal) की मांग उठाती रही हैं। साथ ही उन्होंने कई बॉलीवुड स्टार्स को चुप्पी और नेपोटिज्म को लेकर घेरा भी है। अब हाल ही में उन्होंने कटरीना कैफ (Katrina Kaif) को आड़े हाथों लिया है। पायल ने कटरीना के अंदाज में बोलकर मजाक उड़ाते हुए सुशांत केस में कुछ ना बोलने को लेकर निशाना साधा (Payal Rohatgi make fun of Katrina Kaif) है।

पायल रोहतगी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कटरीना कैफ को कॉपी करती (Payal Rohatgi copied Katrina Kaif) नजर आ रही हैं। पायल ने अपने वीडियो के जरिए कटरीना कैफ पर सुशांत सिंह राजपतू के लिए कुछ भी ना बोलने पर गुस्सा (Payal angry on Katrina silence for Sushant) निकाला है। उन्होंने कैट को विदेशी आउटसाइडर बुलाते हुए सलमान खान (Salman Khan)और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को भी घसीटा। पायल ने कहा कि कटरीना कैफ जिन्होंने सबसे पहले बोल्ड फिल्म बूम की (Katrina debut film Boom) लेकिन उससे उनका करियर चल नहीं। फिर उन्हें मिला सलमान खान का साथ, वो उनके प्यार में दीवाने हो गए। लेकिन वो कन्फ्यूज रहीं कि गर्लफ्रेंड है या कोई और। सलमान ने हर तरफ से कटरीना को प्रमोट (Payal says Salman promoted Katrina) किया। इसके बाद कटरीना को मिला अक्षय कुमार का साथ। उन्होंने भी इनको हर तरफ से प्रमोट (Payal says Akshay promoted Katrina kaif) किया। फिर कटरीना की लाइफ में आए रणबीर कपूर। जो उन्हें घर लेकर गए लेकिन वो आखिरी नहीं था। वो फिर से सलमान खान के पास चली गई।

पायल यहीं नहीं रुकी वो कटरीना के ब्रिटेन ओरिजन का मजाक (Payal on Katrina Britain origin) भी बना रही हैं। इसके बाद उन्होंने कटरीना को लेकर सुशांत केस में चुप रहने पर कहा कि जो अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं बोला, वो उनके लिए कैसा बोल सकता है। पायल रोहतगी ने कटरीना कैफ पर अपना गुस्सा निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बता दें कि पायल पहले भी इस तरह से एक्टर्स को लेकर निशाना साधती रही हैं।