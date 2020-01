दीपिका पहुंची जेएनयू तो भड़क गई ये एक्ट्रेस, पिता को लेकर कह दी ऐसी बातें, बवाल होना तय

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने को लेकर विवाद हो रहा है। जहां एक तरफ कुछ लोगों ने एक्ट्रेस की आगामी फिल्म 'छपाक' को बॉयकोट करने की मांग की है। वहीं कुछ बॉलीवुड सेलेब्स दीपिका का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो डिंपल गर्ल पर भड़क गई। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस पायल रोहतगी की।

Meghna Gulzar brainwashed Deepika Padukone to visit some #JNUSU president who let goons inside d campus to stop @ABVPVoice students from registering 4 new seminar. Leftists r frustrated as their midnight drinking binge has stopped. Deepika looks an idiot to me 🙏 #BoycottChhapaak