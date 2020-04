रामायण में कुंभकरण को नींद से उठाने के सीन में निकली दर्शकों की हंसी, बन रहे हैं मजेदार मीम्स

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की महामारी को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी किया गया है। सभी लोग घरों में रहकर खुद को इस वायरस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन ने 90 के दशक के सभी कार्यक्रमों को फिर से टेलिकास्ट कर दिया है। गुज़रे जमाने की रामायण को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। 33 साल बाद टीवी पर लौटी 'रामायण' ( Ramayana ) को आज भी लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना की पहले किया करते थे।

इसी बीच रामायण में अब कुंभकरण की एंट्री हो गई है। आज के एपिसोड में 'कुंभकरण' ( Kumbkarna ) को गहरी नींद से जगाने का सीन दिखाया गया। जिसमें ढोल-नगाड़ो को बजाकर कुंभ को नींद से जगाने का प्रयास किया जाता है। इस सीन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अब कुंभकरण के ऊपर मजेदार जोक्स की बाढ़ आ गई है।

When your fav character comes in Ramayan:- Kumbhkaran who inspired us in sleeping

😂😂 ....#Ramayan #Kumbhkaran pic.twitter.com/QXGgqIQpqv