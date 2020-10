सुशांत की एम्स रिपोर्ट को नकारने पर Shekhar Suman को मिला लोगों का समर्थन, ट्वीट कर लोगों ने जताया गुस्सा

नई दिल्ली। हाल ही में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फारेंसिक रिपोर्ट सामने आने से हर तरफ हलचल मच गई है। ए्म्स की रिपोर्ट में सुशांत की मौत को हत्या नहीं आत्महत्या बताया गया है। रिपोर्ट को लेकर कई अभिनेता और नेताओं का रिएक्शन सामने आ चुका है। जिसमें अभिनेता शेखर सुमन का नाम भी शामिल है। हाल ही में शेखर सुमन एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने एम्स की रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिंवगत अभिनेता सुशांत के केस को अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। उनके इस ट्वीट को फैंस का जमकर समर्थन मिल रहा है।

AIIMS report ruling out murder is leaving no choice else to approach the "UNITED NATIONS" and "INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE" A cold blooded murder of #SushantSinghRajput is being labelled as suicide which even a layman will not agree to.

अभिनेता शेखर सुमन की बात का समर्थन करते हुए एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ट्वीट को सपोर्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा की 'उन्हें भी एम्स की रिपोर्ट पर यकीन नहीं है। साफ पता चलता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि 'वह एक चमत्कार का इंतजार कर रही है,क्योंकि सुशांत के साथ क्या हुआ वह उनके दिमाग को काफी परेशान कर रहा है।' एक अन्य यूजर ने लिखा है कि 'एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या के मामले में "संयुक्त राष्ट्र" और "अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय" से संपर्क करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। #SushantSinghRajput की एक ठंडे खून वाली हत्या को आत्महत्या के रूप में चिह्नित किया जा रहा है जो एक आम आदमी भी सहमत नहीं होगा।' इन ट्विटस को पढ़कर साफ जाहिर होता है कि लोग भी एम्स की रिपोर्ट से सहमत हो जाएगी।

We all fought for Sushant's justice for so long selflessly,relentlessly,fearlessly continuously.Sadly,the case went all over the place.There were so many loopholes.N some section of the media used it for its purpose.we have been taken for a ride by so many.