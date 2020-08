सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा की मौत की सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल (जनहित याचिका) दायर कर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput )की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन (disha salian) की मौत की जांच भी सीबीआई से कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दोनों मामलों के एक-दूसरे से जुड़ा होने का हवाला दिया गया है। वकील विनीत ढांडा द्वारा दायर की गई याचिका में मुंबई पुलिस को सालियन के मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। ऐसी खबर है कि उनकी केस फाइल गायब है या डिलीट कर दी गई है। ढांडा ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि रिपोर्ट मांगी जाए और संतुष्ट नहीं होने पर इस मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जा सकता है।

Delhi: A PIL filed in the Supreme Court for court-monitored CBI probe into the death of Disha Salian, a former manager of actor #SushantSinghRajput, saying that both deaths are inter-linked. pic.twitter.com/2gujcg2yPz