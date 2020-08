अनुपम बोले-कितना कहर मचाओगे? प्लीज बस करो, अमिताभ ने बताई भयानक त्रासदी

केरल में शुक्रवार को एक विमान हादसा हुआ है। जिसमें करीब डेढ़ दर्जन लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान कोझिकोड हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर फिसलने से करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में विमान दो हिस्सों में टूट गया। बॉलीवुड सेलेब्स ने हादसे में अपनी जान गवां चुके लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के लिए प्रार्थना की है।

अनुपम खेर- प्लीज बस करो

अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा- "कोझिकोड में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है, मेरा दिल उन लोगों के परिवारों की ओर जाता है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, घायलों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, वर्ष 2020 से अनुरोध है कि दिनों में कटौती करें और जल्दी बाहर निकल जाए, और कितना कहर मचाओगे? प्लीज बस करो।"

बिग बी- सभी के लिए प्रार्थना

महानायक अमिताभ बच्चन ने विमान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा, "एक भयानक त्रासदी.... केरल में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, कोझीकोड हवाई अड्डा, भारी बारिश में विमान रनवे से उतर गया,सभी के लिए प्रार्थना।"

अक्षय कुमार- दुआ कर रहे हैं

बॉलीवुड के एक्शन कलाकार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा, "दर्दनाक खबर, विमान में सवार यात्रियों और क्रू के सदस्यों की सुरक्षा के लिए दुआ कर रहा हूं, जिन लोगों ने अपनी जान गवा दी उनके लिए मेरी गहरी संवेदना।"

शाहरुख खान- व्यक्त की संवेदना

अभिनेता शाहरुख खान ने लिखा, "मेरा दिल एयर इंडिया की उड़ान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए निकला जा रहा है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, प्रार्थना।"

दिशा पाटनी- सदमे में हूं

अभिनेत्री दिशा पाटनी ने भी विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, "कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान की दुखद दुर्घटना से सदमे में हूं, सभी यात्रियों और चालक दल के लिए और हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों के लिए प्रार्थनाएं । यह बहुत भयानक साल है।" इसी के साथ अजय देवगन, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, रणदीप हुड्डा सहित तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने विमान हादसे के प्रति दुख जताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के लिए दुआएं कर रहे हैं।

Deeply saddened to know about the #AirIndia plane crash at #Kozhikode. My heart goes out to the families of the people who lost their loved ones. Praying for the injured. Will request year #2020 to cut short it’s days and make an early exit.और कितना कहर मचाओगे? प्लीज़ बस करो! 🙏 — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 7, 2020

Deeply shocked by the tragic crash landing of the #AirIndia aircraft that overshot the runway in Kozhikode.

Prayers for all passengers, pilots & crew on board and at Calicut Airport. Terrible year this🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Disha Patani (@DishPatani) August 7, 2020