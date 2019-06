PM NARENDRA MODI की सुनामी में बह गई अर्जुन की INDIA'S MOST WANTED, पहले ही दिन कर डाली इतने करोड़ की कमाई

इस हफ्ते सिनेमाघरों में दो फिल्मों ने दस्तक दी है। जहां एक तरफ विवेक ओबेरॉय स्टारर पॉलिटिकल जोनर की फिल्म PM NARENDRA MODI है तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म INDIA'S MOST WANTED है। दोनों की फिल्मों को लेकर लोगों में ठीक-ठाक क्रेज देखने को मिला है। हालांकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर जो अभी अनुमान सामने आ रहे है उसके मुताबिक पीएम नरेन्द्र मोदी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है।

मूवी एनालिस्ट करण जौहर के मुताबिक अर्जुन कपूर की फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 2.10 करोड़ की कमाई की है। वहीं अगर विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'पीएम नरेन्द्र मोदी' की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.88 करोड़ की ओपनिंग की है।

#IndiasMostWanted struggles... Records extremely low numbers on Day 1, although biz picked up towards evening... Needs miraculous growth on Day 2 and 3 to salvage the show... Fri ₹ 2.10 cr. India biz.