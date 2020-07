सुशांत मामले में CBI जांच की चिट्ठी का पीएम मोदी ने लिया संज्ञान, फैंस को अब एक्शन का है इंतजार

नई दिल्ली: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पहले फैंस ने सोशल मीडिया (Social Media) पर सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद कई एक्टर्स और नेता भी सीबीआई जांच की मांग की आवाज उठाने लगे। कुछ वक्त पहले पूर्व सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई जांच की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी। जिसके बाद अमित शाह (Amit Shah) ने जवाब देते हुए लिखा था कि मामला संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है।

उसके बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्‍यम स्‍वामी (Subramanian Swamy) ने भी सुशांत की मौत का मामला सीबीआई द्वारा जांच करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। अब खबर आ रही है कि वह चिट्ठी अब पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी को स्वीकार कर लिया है और अब उम्मीद है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। इसकी जानकारी सुब्रमण्‍यम स्‍वामी के वकील ईशकरण भंडारी ने ट्वीट के जरिए दी। इस खबर के बाद अब फैंस को एक उम्मीद जग चुकी है कि अह शायद सीबीआई जांच हो सकती है।

Our responsive and responsible government is our only hope in getting justice for Sushant and many who are still being targeted and bullied by the movie mafia.

Many thanks to our hon'ble Prime Minister 🙏@PMOIndia @narendramodi https://t.co/AjpVUIYw1f