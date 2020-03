पीएम का सर्जिकल स्ट्राइक, सोशल मीडिया छोड़ने का लिया फैसला, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने किया रिएक्ट

नई दिल्ली। सोशल मीडिया की बात करें, तो आज के समय में यह लोगों से जुड़े रहने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है। इसलिये हमेशा लोगों के बीच बने रहने के लिये बॉलीवुड से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी इसका उपयोग करते है। और जनता के साथ उनकी बातों से रू-ब रू होते रहते है। लेकिन सोमवार की शाम उनके एक ट्वीट ने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि मोदी (Narendra Modi) अब वो सोशल मीडिया से दूर रहने पर विचार कर रहे हैं।

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने एक ट्वीट जरिए यह बात बताई। उनके इस तरह का ट्वीट पढ़कर आम आदमी से लेकर सेलेब्रिटीज भी उनकी इस बात को खूब रिएक्ट कर रहे हैं। जहां लगातार लोग उन्हें सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कह रहे हैं। वहीं, बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंड़ित (Ashoke Pandit) का रिएक्शन सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, अशोक पंडित (Ashoke Pandit Twitter) ने पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने को लेकर एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, "मोदी की फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सर्जिकल स्ट्राइक।"

अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने भी मोदी के इस ट्वीट पर रिएक्ट किया। जिसके बाद से उनके ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोशल मीडिया को छोड़ने का फैसला लेते हुए ट्वीट किया था, "इस रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को छोड़ने की सोच रहा हूं। आप सभी को आगे जानकारी दूंगा।" इसके बाद ट्विटर पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई थी।

