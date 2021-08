प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की टाइगर श्रॉफ के ‘वंदे मातरम' की तारीफ, ट्वीट कर बोले- आप से पूरी तरह सहमत हूं...

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी तक टाइगर अपनी एक्टिंग और डांस से लोगों को दीवाना बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी आवाज से भी लोगों को दिल जीत लिया है। दरअसल, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले टाइगर श्रॉफ और जैकी भगनानी ने गाना 'वंदे मातरम' रिलीज किया था। इस गाने को लोगों को द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर टाइगर के गाने की तारीफ की है।

Creative effort. Fully agree with what you say about Vande Mataram! https://t.co/we0PufWryY — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2021

इससे पहले टाइगर ने अपने गाने की जानकारी देते हुए पीएम मोदी को टैग कर ट्वीट करते हुए लिखा था, 'वंदे मातरम...सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि भावनाएं हैं। ऐसी भावनाएं जो हमें अपने देश के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर 130 करोड़ भारतीयों को समर्पित एक छोटा-सा प्रयास।' ऐसे में पीएम मोदी ने टाइगर श्रॉफ और उनकी टीम के रचनात्मक प्रयासों की सराहना की है।

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'रचनात्मक प्रयास। आपने वंदे मातरम के लिए जो भी कहा हूं, उससे पूरी तरह सहमत हूं।' उसके बाद टाइगर ने पीएम के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि उनके मुंह से ये शब्द सुनना उनके लिए सम्मान की बात है। एक्टर ने लिखा, 'आपसे इस तरह के शब्द सुनना वाकई मेरे लिए एक सम्मान की बात है पीएम नरेंद्र मोदी।' वहीं, जैकी भगनानी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हमारी पहल वंदे मातरम को मान्यता देने के लिए धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। #UnitedWeStand भारत के लिए सम्मान और गर्व के साथ। बेहद अभिभूत और आभारी।’

A true honour to receive your kind words Honourable Prime Minister @narendramodi Ji. Today we celebrate everything that is special about India, the spirit of #VandeMataram #UnitedWeStand. Extremely overwhelmed and grateful! 🙏🙏 @jackkybhagnani @Jjust_Music https://t.co/l069NzNnBl — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) August 15, 2021

Thank you Honourable Prime Minister @narendramodi Ji for acknowledging our initiative Vande Mataram. #UnitedWeStand with honour and pride for India. Extremely overwhelmed and grateful. 🙏🙏 @iTIGERSHROFF @Jjust_Music #VandeMataram 🇮🇳 https://t.co/qbcYYB8V1d — Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) August 15, 2021

गाने के बारे में बात करते हुए जैकी भगनानी ने बताया कि वो इस गाने को भारतीय रक्षा बल के पुरुषों और महिलाओं को समर्पित करते हैं। बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज किए गए इस गाने को देशभर में प्यार मिल रहा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ के पास कई फिल्में लाइन में हैं। वह 'बागी 4', 'हीरोपंती 2' और 'गणपत' जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। गणपत फिल्म में वह एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ काम करेंगे। इससे पहले दोनों ने साथ में फिल्म हीरोपंती के जरिए अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था।