जनता कर्फ्यू में कोरोना जन्माष्टमी देख भड़की बॉलीवुड एक्ट्रेस, कहा- चाहिए कश्मीर जैसा लॉकडाउन

नई दिल्ली कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर से बचने के लिए जहां एक तरफ सरकार लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रही है। जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) के माध्यम से इसकी पहल की जा रही है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें घर से निकलकर भीड़ इकट्ठा करने का मतलब अभी समझ नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज़ सामने आ रहे हैं जिसमें लोग झुंड में सड़को पर दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में लोग जन्माष्टमी के मटकी फोड़ने वाले अंदाज में एक दूसरे पर खड़े होकर थाली बजा रहे हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो पोस्ट करते हुए पूजा बेदी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

There seem to be only 2 options with such morons in India... A Kashmir style army lockdown Or 2 allow virus 2 spread thanks 2 #COVIDIOTS who dont understand lockdown & focus on medical facilities & economic packages & tax benefits to hammered businesseshttps://t.co/h7YeUYge2c — Pooja Bedi (@poojabeditweets) March 23, 2020

22 मार्च को जनता कर्फ्यू पर पीएम मोदी ने लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में रहने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने पूरे देशवासियों से शाम 5 बजे उन लोगों के लिए ताली-घंटी बजाने को कहा था जो इस मुश्किल घड़ी में भी अपने काम पर डंटे हुए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर शाम 5 बजते ही लोग सड़कों पर निकल आए और भीड़ इकट्ठी कर एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। पूजा बेदी ने ऐसे ही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- भारत में ऐसे बेवकूफों को देखते हुए दो ही तरीके हैं। या तो कश्मीर जैसे स्टाइल में लॉकडाउन कर दिया जाए या फिर वायरस को फैलने दिया जाए। शुक्रिया ऐसे लोगों का जिन्हें लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आता है, मेडिकल फेसिलिटीज़ का मतलब समझ नहीं आता है।

Whennnnnnn will we learn what ISOLATION & CONTAGIOUS means????? This is unbelievable. Defeats the entire purpose of a lockdown!!! And it happened everywhere in india going by videos posted from across the country🙈🙈🙈🙈🙈🙈 https://t.co/3mQ7YePOFo — Pooja Bedi (@poojabeditweets) March 23, 2020

पूजा बेदी ने लगातार ऐसे कई ट्वीट करके अपना गुस्सा लोगों की बचकानी हरकत पर निकाला है। बता दें कि ऋचा चड्ढा ने भी इससे पहले ऐसा एक वीडियो साझा किया था जिसमें ऐसे लोगों को देखकर कहा था- बेवकूफी की हद होती है। वहीं कोरोना वायरस के अब तक देश में 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, वायरस के खतरे को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है।