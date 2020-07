OMG! Pooja Bedi को लगा बिजली का तगड़ा झटका, बिल देखते ही उड़ गए होश!

नई दिल्ली। मुंबई में इन दिनों लोग जहां कोरोना महामारी (Coronavirus disease)के बढ़ते प्रकोप से परेशान है तो वहीं दूसरी ओर सेलेब्स (Celebrities Complain Of Insane Electricity Bills)के घर आने वाला बिजली का बिल एक बड़ा सिरदर्द बनकर सामने आया है। जिससे सितारे (electricity bill of celebrities)इस तरह से आई समस्या से परेशान होकर फैंस को अपने दिल की बात शेयर कर रहे है। इन दिनों सितारों के घर पर आने वाले बिल समान्य ना होकर दोगुने-तिगुने आ रहे हैं, और इस बढ़ते बिलों को देख उनके होश उड़े जा रहे हैं।

Anyone else in Mumbai get an electricity bill that is triple what they usually pay?