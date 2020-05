Lockdown में मंगेतर के साथ गोवा पहुंची पूजा बेदी हुई ट्रोल

जहां देश में एक और कोरोना वायरस के केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी का गोवा जाना यूजर्स को खटक गया है,पूजा बेदी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है, जिसमें वह कह रही है कि वह अपने मंगेतर के साथ गोवा तक गाड़ी चला कर वापस चली गई है, एक्ट्रेस के ट्वीट के बाद से ही लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं।

आपको बता दें कि पूजा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, क्योंकि गोवा प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है, ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने मंगेतर के साथ गोवा जाने की जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है।

मंगेतर मानेक के साथ हम अपने गोवा वाले घर में वापस लौटे है। वह गोवा के है, मेरी गाड़ी, घर और बिजनेस गोवा में रजिस्टर्ड है। सीमा नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया, कोविड-19 परीक्षण और क्वॉरेंटाइन फैसिलिटी की स्थिति एक अनुभव था, जो जीवन का एक स्वीकार्य तरीका नहीं बन सकता है।

पूजा के इस ट्वीट के बाद वे ट्रोलर के निशाने पर आ गई है, एक शख्स ने ट्रोल करते हुए लिखा है जब गोवा में कोरोना का एक भी केस नहीं है, तब जो लोग गोवा जा रहे हैं उनकी वजह से राज्य को भुगतना पड़ेगा। उन्हें दरअसल लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरे ने ट्वीट करते हुए लिखा यह वही हो रहा है, गोवा में एक भी केस नहीं है, लेकिन देखिए अब हमारे पास बहुत है, धन्यवाद, इन लोगों के लिए।

Drove back with fiancee maneck to our home in #Goa . (He's goan. My home, car & business are all goa registered) The entire process of border control/ #COVID19 testing & the condition of quarantine facility was an experience that simply CANNOT become an acceptable way of life. pic.twitter.com/wNKV6MU11v