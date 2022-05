कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन थीं पूजा बेदी, Salman Khan से भी कर बैठी थी दुश्मनी

पूजा बेदी का कंट्रोवर्सी के साथ पुराना नाता हैं। एक्ट्रेस पूजा बेदी ने सालों पहले बिग बॉस से बाहर होने के बाद सलमान खान (Salman Khan) से पंगा ले लिया था। वह अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी में घिरी दिख जाती हैं।

बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस के नाम से जाने जानी वाली अभिनेत्री पूजा बेदी आज अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। 90 की दशक की मशहूर अभिनेत्री अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने ना सिर्फ अपनी दमदारी अदाकारी से लोगों का दिल जीता बल्कि अपने बोल्ड अंदाज से हर किसी के होश भी उड़ा दिए। बता दे कि कई फिल्मों और रिएलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं अभिनेत्री।

