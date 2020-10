मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ( Pooja Bedi ) की वेबसाइट को एक हैकर ग्रुप ने हैक कर लिया है। हैकर्स ने साइट को हैकिंग से मुक्त करने के बदले फिरौती मांगी है। ऐसा नहीं करने पर पूजा की साइट पर ड्रग्स और डाटा बेचने की धमकी दी है। एक्ट्रेस ने इसकी शिकायत गोवा डीजीपी को की है। हालांकि पूजा के अनुसार पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है।

साइबर सेल से शिकायत

पूजा ने सोमवार को गोवा पुलिस साइबर सेल से एक शिकायत में कहा है कि उनकी व्यावसायिक वेबसाइट हैप्पीसोल डॉट इन को हैकर्स ने निशाना बनाया है। अब वे ई-कॉमर्स वेबसाइट को फिर से शुरू करने के लिए फिरौती मांग रहे हैं।

Dear @DGP_Goa my ecommerce website https://t.co/zjGS86eyQX HACKED AGAIN last night & this time they state if i don't pay ransom they will sell DRUGS on my website. I have registered FIR in old goa police cyber cell last week but no action from cops.

My company regd in Goa @goacm pic.twitter.com/X6UZQmASkZ