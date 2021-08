पूजा भट्ट को यूजर ने किया ट्रोल, तो बोलीं-आप शाहरुख के फैन हैं, उनसे महिलाओं की इज्जत करना सीखें

मुंबई। फिल्ममेकर पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और करेंट अफेयर्स पर खुलकर अपने विचार रखती हैं। ऐसा करते समय न वे ट्रोल होने की परवाह करती हैं न ही ये कि लोग क्या कहेंगे। हाल ही पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर रेप मामलों पर अपने विचार शेयर किए थे। इस पर एक यूजर ने उनका मजाक उड़ाया। इसे जवाब देते हुए पूजा ने कहा कि आपने शाहरुख खान की डिस्पले पिक्चर अपनी प्रोफाइल में लगा रखी है, एक दो चीजें उनसे ही सीख लें। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला—

'आप इस पे ज्ञान मत पेलिए'

दरअसल, पूजा भट्ट ने ट्वीट किया था कि,'रेप अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्ट है। ये केवल जेंडर को लेकर की गई हिंसा ही नहीं है। इसका इस्तेमाल प्रताड़ित करने, शोषण करने और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।' इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा,'आप इस पे ज्ञान मत पेलिए।' पूजा ने इस जवाब का स्क्रीनशॉट लिया और लिखा,'शाहरुख कभी भी महिलाओं के विचारों का अपमान नहीं करते। साथ ही पूजा ने यूजर को शाहरुख से सीख लेने की बात भी कही।

Rape itself is a political act. It is not merely about gender violence. It is used to subjugate,persecute,humiliate eventually exercise control.