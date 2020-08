Mahesh Bhatt और Rhea Chakraborty's की वायरल हो रही चैट पर Pooja Bhatt का रिएक्शन - उन्होंने मुझे भी भेजे थे यही मैसेज

नई दिल्ली। सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput death)की मौत के बाद से रिया रिया चक्रवर्ती (rhea chakraborty) का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। उनके ऊपर शांत के पैसा को हड़पने से लेकर की बड़े संगीन आरोप लगे है। यहां तक कि रिया के सुशांत के अलावा महेश भट्ट के साथ भी सबंध थे सुशांत के मरने से पहले लेकर बाद तक रिया चक्रवर्ती(rhea chakraborty mahesh bhatt relationship) लगातार महेश के संपर्क में थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर दोनों (rhea chakraborty mahesh bhatt viral chat) के मैसेज काफी सुर्खियों में है। दोनों के चैट (viral chat) काफी वायरल भी हो रहीं है। जिससे यूजर्स महेश भट्ट पर अपना गुस्सा भी उतार रहे है। महेश भट्ट (pooja bhat reaction on mahesh bhatt leaked chat) के वायरल हो रहे चैट को देखकर उनकी बेटी पूजा भट्ट का इस पर रिएक्शन सामने आया है। पूजा भट्ट ने कुछ ऐसे मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो महेश भट्ट ने उन्हें भेजे थे।

Interestingly,the message @IndiaToday refers to as ‘most explosive revelation’ is a message that my father also sent me & countless other people on his phone list on the same day(June 9) & subsequently posted on Twitter as well (26-6-2020) get your facts right @IndiaToday 😊 https://t.co/EUWmhtGUXW pic.twitter.com/8jkO8rLcc0