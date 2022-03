करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं पूनम पांडे

पूनम पांडे एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं।फिल्हाल पूनम पांडे कंगना रनौत के कंट्रोवर्सियल रियलिटी शो Lock up में नजर आ रही हैं। चलिए जानते हैं किनती संपत्ति की मालकिन हैं पूनम पांडे

पूनम पांडे एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं। उन्होने बाॅलीवुड में डेब्यू साल 2013 में आई फिल्म ‘नशा’ से किया था। लेकिन पूनम पांडे ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। पूनम सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से और अधिक लोकप्रिय हो गईं। उनके सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले लाखों की तदाद में हैं।

Poonam Pandey is the owner of property worth crores