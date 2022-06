ये क्या सड़क पर नाइटी पहनकर ही निकल गईं पूनम पांड? देंखे वीडियो

शो लॉकअप तो खत्म हो गया है, लेकिन इससे जुड़े कंटेस्टेंट अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं। इनमें से अक हैं पूनम पांडे। बोल्ड अदाओं और तस्वीरों की वजह से वो हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। एक बार फिर वो अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनका लुक आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है।

दरअसल में पूनम इस बार सड़कों पर नाइटी पहलकर ही निकल गईं। हाल ही में पूनम पांडे मुंबई में चिल करने के लिए अपने घर से निकलीं तो पैपराजी ने उन्हें स्पॉट किया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

poonam pandey video gone viral on internet poonam was wearing nighty