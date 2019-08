प्रभास की फिल्मों का ऐसा दीवाना था ये फैन, दर्दनाक घटना का हुआ शिकार...लाइव वीडियो में देखें कैसे गई जान

साउथ में फिल्मी सितारों को भगवान माना जाता है। रजनीकांत से लेकर कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके साउथ में मंदिर तक बने हैं। जब से फिल्म बाहुबली ( bahubali ) रिलीज हुई है प्रभास ( prabhas ) भी साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स में से एक बन गए हैं। ऐसे में उनके फैंस बेसब्री से उनकी आने वाली फिल्म साहो का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक फैन के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई है।

जी हां, साहो ( saaho ) की रिलीज पर प्रभास के एक फैन को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान का एक लाइव वीडियो सामने आया है। जिसे देख लोग सकपका गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के फैन की मौत करंट लगने से हुई है। ये मामला तेलगांना स्थित महबूबनगर का है।

Prabhas fan dies with electric shock while setting up a banner in Tirumala theater in Mahabubnagar for Prabhas new fil #Saaho#Prabhasfans #SaahoInCinemas #SaahoTheGame #Saahoreview #SaahoOnAug30 pic.twitter.com/KkHDwem01b