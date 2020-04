जरूरतमंदों की मदद करते हुए प्रकाश राज की आर्थिक स्थिति कमजोर, अब बोले- हम मैनेज कर लेंगे

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। लेकिन लॉकडाउन के कारण कई लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। उन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज। प्रकाश राज (Prakash Raj) अपनी फाउंडेशन के जरिए गरीबों की मदद कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में उनका एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जरुरतमंदों की मदद करते करते उनकी खुद की आर्थिक हालत खराब हो गई है।

My financial resources depleting .. But Will take a loan and continue reaching out . BECAUSE I KNOW ....I CAN ALWAYS EARN AGAIN.. IF HUMANITY SURVIVES THESE DIFFICULT TIMES. .. #JustAsking 🙏Let’s fight this together.. let’s give back to life ..a #prakashrajfoundation initiative pic.twitter.com/7JHSLl4T9C

प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए लिखा था- "मेरे वित्तीय संसाधन घटते जा रहे हैं लेकिन हम लोन लेंगे और लोगों की मदद करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोबारा कमा सकता हूं, अगर इंसानियत इस कठिन समय में जिंदा रही तो। चलिए साथ मिलकर इससे लड़ते हैं। वापस जिंदगी की ओर आते हैं।" जिसके बाद कई लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं।

Really appreciate all those who want to donate to our foundation .Thank you. But we can manage. I share our work only to inspire you ..#JustAsking to please make an effort to reach out one around you .. SHARING NOT ONLY HEALS OTHERS.. IT HEALS US TOO 🙏🙏🙏 a moment from my farm pic.twitter.com/pqbkf18zCi