Exit Poll में मोदी को वापस आता देख भड़का ये बॉलीवुड स्टार, पीएम को बताया बुरा सपना, कहा- 23 मई को...

19 मई को देश में में लोकसभा चुनाव के मतदान पर विराम लग गया। समाज के सभी वर्गों की नजरें अब 23 मई को आने वाले रिजल्ट पर टिकी है। इस दौरान सभी टीवी चैनल्स जोर-शोर से exit poll दिखा रहे हैं। सारे Exit Polls में एनडीए की सरकार आते हुए दिख रही हैं। सभी का कहना है कि हो ना हो पीएम मोदी ही फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे।

इसी बीच एक्टर प्रकाश राज ने एक ट्वीट करते हुए Exit Poll और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'एग्जिट पोल के साथ दिन में सपने देखने दो बुरा सपना वापस आएगा। लेकिन 23 मई को। मुझे विश्वास है कि लोग इसे गलत साबित करेंगे। तब तक गाओ और खुशी मनाओ, जो हमें बापू जी ने सिखाया है। '

With the EXIT POLLS ....Let some DAY DREAM that NIGHTMARE will come back. But ON 23 rd ...I BELIEVE CITIZENS will PROVE it WRONG ..till then let’s sing n celebrate...what BAPU JI Taught us ...pls retweet n share 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qaO3WotJAt